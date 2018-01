No Pacaembu, Corinthians recebe a Ponte pela rodada de abertura do Paulistão

Confira o suplemento especial do Guia do Paulistão de 2018: www.liberal.com.br/campeonatopaulista .

A temporada 2018 começa oficialmente para o Corinthians nesta quarta-feira. Após participar da disputa da Florida Cup, como torneio preparatório, o time de Fábio Carille recebe a Ponte Preta, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em jogo que marcará o início do Campeonato Paulista. Alguns jogos serão realizado antes, mas a Federação Paulista de Futebol definiu que a partida entre o campeão e vice do ano passado será a que representará o início oficial do torneio.

Por outro lado, será a oportunidade da torcida ver em campo o jovem lateral Guilherme Romão, garoto formado na base do clube e que estava emprestado para o Oeste, no ano passado. O atacante Júnior Dutra e o volante Renê Júnior, contratados nesta temporada, ficarão no banco de reservas e também poderão estrear.

O confronto será realizado no estádio do Pacaembu, porque o Itaquerão passa por uma troca de gramado. “Para mim, é um privilégio muito grande dirigir o Corinthians no Pacaembu, onde o Corinthians tem muitas histórias e foi a sua casa por anos. É um lugar que o torcedor gosta e que dá todas as condições”, comentou Carille.

A Ponte Preta tem a oportunidade de começar a temporada virando uma página difícil em sua história. Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o clube dá seus primeiros passos Paulistão sem poder contar com a sua torcida no Pacaembu. E com um time bastante renovado, reforçado por jovens ainda com futuro incerto.

Punida pelo Ministério Público pela confusão com o Vitória, na 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta terá torcida única em todas as competições que disputar, dentro e fora de casa, em 2018.

Para Eduardo Baptista, “o desafio maior de momento é montar um novo time”. Mas ele diz que está acostumado com as pressões no futebol e que confia muito nos jovens formados na base. “Os meninos estão preparados. Claro que precisam ser lapidados. Mas a Ponte foi vice-campeã paulista do sub-20 e campeã do sub-17”, lembrou.

O técnico tem problemas para escalar a Ponte. O goleiro Aranha ainda não se recuperou de uma lesão grau 1 na panturrilha e está fora do jogo em São Paulo. Ivan, de 20 anos, revelado pelas categorias de base, fará a sua estreia pelo time profissional. “Mas o Ivan entra por merecimento, mesmo porque vários clubes estavam atrás dele”, reforçou o técnico, dando moral para seu novo titular.

Há outras baixas. O volante Xavier sente dores no tornozelo e está vetado pelos médicos. Ronaldo, Maciel e Gabriel Vasconcelos ainda não foram inscritos na Federação Paulista de Futebol e também estão fora. No meio campo, Marquinhos e Vitinho brigam pela posição ao lado de Mendoza, único com vaga garantida. A maior esperança é o meia Tiago Real, ex-Palmeiras.

Mais atrás, Jeferson voltou a treinar e pode assumir a lateral esquerda, mandando Luan Peres de volta para a zaga e Renan Fonseca para o banco. No ataque,a esperança é Yuri que marcou 28 gols no Paulista Sub-20 de 2017.