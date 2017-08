No Japão, técnico quer que Chapecoense ‘represente os que não puderam estar aqui’

Na véspera da decisão da Copa Suruga, o técnico Vinícius Eutrópio falou sobre a expectativa da Chapecoense para mais uma decisão internacional. Contra o Urawa Red Diamonds, nesta terça-feira, em Saitama, no Japão, o comandante pediu que seus jogadores entrem em campo pensando nas vítimas do acidente aéreo do ano passado, que matou boa parte do elenco na Colômbia.

“Nós temos que representar bem os que não puderam estar aqui. Isso aumenta o nosso desafio, porque ainda somos uma equipe jovem, jogando contra uma equipe que já está mais madura, mas também nos dá mais força para que possamos representar bem o Brasil”, declarou Eutrópio.

LEIA TAMBÉM: Tite prevê 12 jogos da seleção brasileira até a Copa do Mundo

A competição disputada anualmente coloca frente a frente os campeões da Copa Sul-Americana e da Copa da Liga Japonesa. A Chapecoense entra depois de ter sido proclamada campeã continental no fim do ano passado. Na ocasião, perdeu quase todo seu elenco no trágico acidente quando viajava a Medellín para o primeiro jogo da decisão, contra o Atlético Nacional, em novembro.