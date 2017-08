No Grêmio, Renato faz mistério sobre escalação contra Cruzeiro; Maicon está fora

Mas um dos jogadores que certamente estará em campo é o paraguaio Lucas Barrios. Um dos principais destaques da equipe nesta temporada, o atacante elogiou a decisão do treinador de poupar os titulares na última partida – contra o Botafogo, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele também enfatizou a importância de manter a concentração para superar o adversário nesta primeira etapa da decisão.

O técnico Renato Gaúcho divulgou nesta terça-feira a lista dos 22 jogadores relacionados para o confronto diante do Cruzeiro, nesta quarta, às 21h45, em casa, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O treinador encerrou com um treinamento no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, nesta terça, a preparação para o duelo e fez mistério em relação ao time que colocará em campo.

Já o lateral-direito Edilson enfatizou a necessidade de não sofrer gols em casa para decidir a classificação para a final da Copa do Brasil com mais tranquilidade. O atleta elogiou o elenco adversário, mas garantiu que o time gremista está focado em sair da Arena Grêmio com a vitória.

“Respeito a gente sempre tem pela grande equipe do Cruzeiro, pelo plantel deles, que tem jogadores de altíssimo nível. O nosso pensamento é um só de levar uma vantagem para Belo Horizonte, independentemente de ser 1 a 0 ou 2 a 0. A gente tem que levar de alguma forma uma vantagem. Mas é uma semifinal, jogo decisivo, adversário que joga em altíssimo nível. Então, a gente tem que atacar bem e defender super bem para não levar gol”, comentou.

Desfalque certo no Grêmio é o experiente volante Maicon, de 31 anos, que ainda sente dores no tendão de Aquiles do pé esquerdo. O capitão do time não participou do último treinamento antes da decisão contra a equipe mineira, assim como o zagueiro Rafael Thyere e o meia equatoriano Arroyo.

A imprensa não teve acesso às atividades. Somente o início dos exercícios e a parte final, quando foi possível observar o tradicional rachão. Alguns jogadores aprimoraram as cobranças de pênaltis e faltas.

Confira a listagem com os escolhidos por Renato Gaúcho para a partida:

Goleiros – Leo e Marcelo Grohe

Laterais – Cortez, Edílson, Leonardo, Léo Moura e Marcelo Oliveira

Zagueiros – Bressan, Bruno Rodrigo, Pedro Geromel e Kannemann

Volantes – Arthur, Jailson, Kaio e Michel

Meias – Lincoln e Ramiro

Atacantes – Everton, Fernandinho, Luan, Lucas Barrios e Pedro Rocha