No fim da janela de transferências, Palmeiras tenta esfriar procura por Borja

O último dia de janela de transferências para a Europa, nesta quinta-feira, vai significar uma atribuição a menos para o Palmeiras se encarregar. O clube passou as últimas semanas tentando esfriar sondagens de equipes do velho continente por alguns jogadores, em especial pelo atacante colombiano Miguel Borja.

A Sampdoria, da Itália, é a principal interessada no atleta. O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, confirmou na última semana ter recebido contatos a respeito do colombiano, porém não houve a apresentação de propostas formais.

LEIA TAMBÉM: Cristiano Ronaldo adota silêncio após jornal português apontar sua saída do Real

Na maioria dos principais mercados europeus, o prazo para contratar e inscrever novos jogadores se encerra nesta quinta-feira. A exceção é a Turquia, onde o fechamento é na próxima semana. Na última segunda-feira, durante a festa de aniversário de 103 anos do clube, Mauricio Galiotte afirmou que nenhum jogador deixaria o Palmeiras nesta temporada. Assim como Borja, Dudu, Mina e Róger Guedes também receberam sondagens de clubes da Europa recentemente.