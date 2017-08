No Engenhão, Palmeiras enfrenta o Botafogo para selar a paz no ambiente

São cinco jogos seguidos sem perder, três vitórias nas quatro últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e expectativa por jogar a Copa Libertadores na próxima semana. Ainda assim, o ambiente do Palmeiras está conturbado. O incidente com o volante Felipe Melo, afastado do elenco, faz o time busca uma vitória contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 18.ª rodada, para minimizar problemas internos.

A diretoria afastou o jogador após críticas e desavenças com o técnico Cuca, em episódio recente e que dominou o assunto na equipe nos últimos dias. Desde a vitória do último sábado sobre o Avaí, em São Paulo, as entrevistas dos palmeirenses focaram mais no assunto Felipe Melo do que na expectativa de se manter entre os quatro primeiros colocados, posto alcançado no último fim de semana.

Por isso, a equipe entra em campo no Engenhão determinada a mostrar que não sentiu o baque pelo episódio tumultuado. Cuca terá o desafio de manter o elenco focado em buscar o resultado e superar a crise gerada principalmente por um áudio gravado por Felipe Melo com ofensas e acusações ao treinador. O volante iniciou nesta terça-feira os treinos separado do resto do elenco.