No Engenhão, Gatito defende pênalti e garante vitória do Botafogo sobre o Grêmio

Em um jogo marcado pela movimentação intensa dos jogadores – muitos considerados reservas em ambas as equipes -, o Botafogo venceu o Grêmio por 1 a 0 neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio, em jogo válido pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os goleiros foram destaque no confronto, especialmente o paraguaio Gatito Fernández, que defendeu um pênalti e garantiu o triunfo do clube carioca pelo placar mínimo.

Com a vitória (a primeira após cinco rodadas), o Botafogo chegou aos 28 pontos e encostou no G6, grupo dos clubes que garantem vaga na próxima Copa Libertadores – o primeiro da lista é o Atlético Paranaense, com 29. Para o Grêmio, a derrota frustra o objetivo de alcançar o líder Corinthians na tabela de classificação. Mantendo-se com 39 pontos, a equipe tricolor gaúcha segue 8 atrás do time paulista, que se beneficiou do resultado mesmo sem ter entrado em campo neste fim de semana.

Pensando na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, diante do Cruzeiro, em Porto Alegre, o técnico Renato Gaúcho colocou em campo um Grêmio formado totalmente por reservas. O Botafogo também preservou alguns dos jogadores considerados mais importantes pelo treinador Jair Ventura.