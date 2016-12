O esperado confronto entre o poderoso Bayern de Munique e o surpreendente RB Leipzig, nesta quarta-feira, mostrou que a principal zebra do futebol europeu na atualidade ainda está abaixo do rival. Se os dois entraram em campo na Allianz Arena empatados em pontos na liderança do Campeonato Alemão, o Bayern saiu com a ponta isolada e o moral elevado depois de atropelar o caçula por 3 a 0.

Sem tomar conhecimento do adversário, o time da casa definiu o triunfo no primeiro tempo. Com gols de Thiago Alcântara, Xabi Alonso e Lewandowski, fez o RB Leipzig perder a cabeça – perdeu seu meia Emil Forsberg expulso, ainda antes do intervalo – e mostrou que a maior qualidade técnica de seu elenco ainda pode fazer a diferença.

Com o resultado, o Bayern subiu para 39 pontos e conquistou o título simbólico de campeão de inverno na Alemanha, ao abrir três pontos de vantagem para o RB Leipzig, segundo colocado e ainda na briga pelo título com a surpreendente campanha. As equipes, agora, param para as festas de fim de ano e só voltam a entrar em campo no fim de janeiro.

Se o conjunto do Leipzig tem feito sucesso nesta temporada e surpreendido, mesmo sem um grande craque, as estrelas do Bayern de Munique foram para cima nesta quarta e liquidaram o adversário. O primeiro gol saiu aos 16 minutos. Robben tocou para Lahm, que cruzou. Lewandowski desviou, a bola bateu na trave e sobrou para Thiago Alcântara, que finalizou para a rede.

Os visitantes pareciam nervosos em campo, talvez pela primeira experiência em uma partida tão importante, e erravam muito. Aos 25, Keita tocou errado na saída, Lewandowski ficou com a bola e encontrou Thiago Alcântara, que rolou na direita para Xabi Alonso chegar na batendo na saída do goleiro: 2 a 0.

O segundo gol e o passeio do Bayern em campo tiraram os jogadores do Leipzig do sério. Pouco depois de Xabi Alonso balançar a rede, Lahm saía em contra-ataque pela esquerda quando Forsberg o acertou na perna esquerda com um carrinho por trás e foi expulso.

Com a vantagem no placar e no número de jogadores, o Bayern tinha a partida na mão e aproveitou para liquidá-la aos 43 minutos. Douglas Costa foi lançado em posição duvidosa e arrancou sozinho. Ao tentar driblar o goleiro, foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, que Lewandowski bateu com categoria para marcar.

O segundo tempo foi apenas protocolar, sem que nenhuma das equipes ameaçasse muito a meta da outra. As únicas boas oportunidades foram, novamente, do Bayern. Aos 19 minutos, Lewandowski participou de bela tabela com Ribery e tentou a cavadinha de frente para o goleiro, que desviou. Já aos 41, Ribery fez bela jogada pela esquerda e chutou firme, no travessão.

OUTROS RESULTADOS – Atrás dos dois primeiros colocados, Hoffenheim e Hertha Berlin protagonizam uma bela briga pelo terceiro lugar, que ficou na mão do time da capital, após o triunfo por 2 a 0 sobre o lanterna Darmstadt, que o levou a 30 pontos. O Hoffenheim, por sua vez, tropeçou no Werder Bremen, ficou no 1 a 1 e agora é o quinto, com 28 pontos.

O Bayer Leverkusen segue fazendo campanha mediana e não passou de um empate por 1 a 1 com o Colônia, resultado que o deixou na nona colocação. Em outro confronto desta quarta pelo Alemão, o Freiburg visitou o vice-lanterna Ingolstadt e levou a melhor por 2 a 1.