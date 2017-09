No duelo dos desesperados, ABC e Santa Cruz ficam no empate sem gols em Natal

No duelo dos desesperados, ninguém venceu. Curiosamente, o empate sem gols entre ABC e Santa Cruz quebrou as séries de derrotas consecutivas de ambos no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi realizado neste sábado no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 23.ª rodada. O resultado deixou o time potiguar na lanterna com 17 pontos e não tirou o rival pernambucano da 18.ª posição, com 24. Os dois continuam na zona de rebaixamento.

O ABC vinha de quatro derrotas seguidas, enquanto que o Santa Cruz tinha um retrospecto ainda pior: seis derrotas consecutivas. Por conta disso, os dois times estrearam técnicos. Itamar Schulle assumiu o lugar de Márcio Fernandes no clube de Natal e Marcelo Martelotte pegou a vaga do veterano Givanildo Oliveira na equipe do Recife.

Como se previa, o jogo foi fraco tecnicamente. Faltou aos dois times um pouco mais de capricho no último passe para a finalização. Aos 10 minutos, Fabinho apareceu livre na área, mas Julio Cesar apareceu bem para abafar o chute e evitar que as redes do Santa Cruz fossem balançadas. Lance parecido aconteceu aos 31 para o time pernambucano. Grafite ajeitou de peito para André Luís, que só parou na saída do goleiro Edson.