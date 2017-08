No Cruzeiro, Rafael valoriza confronto contra o Grêmio pela Copa da Primeira Liga

O goleiro Rafael, do Cruzeiro, enfatizou a importância do confronto desta quarta-feira contra o Grêmio, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, válido pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, torneio que tem tido a sua relevância questionada por torcedores por ser disputado simultaneamente com competições tradicionais como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Para Rafael, no entanto, trata-se de mais uma oportunidade para ratificar a boa fase da equipe celeste.

“É claro que estamos felizes porque chegamos à final da Copa do Brasil e sabemos da dificuldade que tivemos e o longo caminho que tivemos que percorrer. Mas também temos total ciência de que temos mais duas competições, temos que vencer, buscando fazer o nosso melhor. E passa por isso na quarta-feira. Então, o foco agora é o Grêmio. Todos nós vamos estar concentrados para isso. Falo que nós vivemos de resultados de jogos e, para nós, o próximo jogo sempre é o mais importante. Não adianta pensar no dia 7 ou no dia 27 se temos outros compromissos antes”.

LEIA TAMBÉM: Inter empata com Criciúma nos acréscimos e segue fora do G4 da Série B

Rafael considerou a possível escolha do técnico Mano Menezes por um time misto para o embate como normal e frisou a importância da qualidade do elenco cruzeirense para suportar um calendário desgastante como o brasileiro.