No Corinthians, Pedrinho diz estar pronto e Carille quer evitar ‘novo Lulinha’

Destaque na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, o meia Pedrinho acredita que está pronto para ter mais oportunidades, após passar por um trabalho de fortalecimento muscular. Já o técnico Fábio Carille pede calma com o garoto e lembra até de Lulinha para explicar o motivo de tanta cautela.

“Foi um lance de improviso em que pude fazer um grande lance e colaborar para o gol. Hoje me sinto melhor para disputar jogadas corpo a corpo. Antes eu ficava meio receoso e tirava o pé das jogadas. Mas agora não. Estou pronto para as divididas e brigar por jogadas. Ganhei quatro quilos e resistência. Estou me alimentando melhor e pretendo melhorar ainda mais”, disse o garoto, que deu um belo drible e cruzou para a jogada que resultou no gol marcado por Jô.

Fábio Carille vê o garoto de 19 anos como um jogador diferenciado, mas pede calma com as análises e também para lhe dar mais oportunidades no time principal. “É um jogador de muito talento e estamos fazendo um trabalho com ele”, disse o treinador, que teme ver Pedrinho virando um novo Lulinha.