No Corinthians, Citadini vê viés político em impugnação e deve ir à Justiça

Antônio Roque Citadini promete ir até as últimas consequências para conseguir concorrer à presidência do Corinthians. O ex-dirigente, que teve a candidatura impugnada, critica a comissão eleitoral do clube, vê viés político na decisão, ameaça ir à Justiça e afirma que a disputa pelo pleito é apenas com Andrés Sanchez, descartando os outros candidatos. O jurista ainda disse que torce para que a eleição seja definida realmente no dia 3 de fevereiro e não tenha uma disputa judicial.

“Estamos trabalhando em duas frentes. Na questão interna do clube, fazendo um procedimento que é um recurso para o conselho do clube e ainda um trabalho na área do Judiciário”, disse Citadini, em entrevista concedida nesta quarta-feira. “Eu gostaria que isso fosse resolvido dentro do clube. Não é bom que as coisas acabem indo para a Justiça. Se não tiver caminho, vamos tratar lá. Espero que a comissão eleitoral acerte o passo”, completou.

Ex-vice-presidente do clube, de 2001 a 2004, ele teve a candidatura impugnada pelo fato de ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, algo que o impediria de assumir algum cargo administrativo no clube. Entretanto, na eleição passada, ele já era conselheiro do TCE e não teve que responder ao tema.