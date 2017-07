No Corinthians, Cássio diz que está melhor neste ano do que em 2012

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

Animado com o bom ano vivido pelo Corinthians e pelo fato de ter recuperado o bom futebol, o goleiro Cássio acredita que está atravessando um de seus melhores momentos da carreira. Inclusive, acima dos tempos em que foi campeão mundial, em 2012.

“O Cássio de hoje é melhor, com certeza. Estou mais maduro, tive coisas positivas e negativas que me fizeram amadurecer como pessoa. Eu era um menino e tinha muitos jogadores multi campeões naquele time. Hoje me vejo em um melhor momento”, analisou o goleiro, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

Na terça-feira, foi comemorado cinco anos da conquista da Copa Libertadores pelo Corinthians, em 2012. Cássio comentou sobre o grande feito que ele participou. “Acho que é uma data que sempre será lembrada. É um momento bem especial, a Libertadores era um título muito desejado pelo torcedor. É gratificante ter feito parte da história”, comentou.