No ‘Boxing Day’, líder Chelsea busca 12ª vitória seguida no Inglês

Se os principais campeonatos param nos feriados de fim de ano, o Inglês tem a tradicional rodada do “Boxing Day” nesta segunda-feira, com oito jogos. Apenas o vice-líder Liverpool não estará em campo. Destaque para o Chelsea, que recebe o Bournemouth, às 13h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

A equipe londrina acumula 11 vitórias consecutivas e tem seis pontos de vantagem na liderança. “Chegar no Natal, abrir o jornal e ver que você está no topo da tabela é fantástico. Se você me perguntasse antes, preciso ser honesto, era difícil imaginar isso”, afirmou o técnico Antonio Conte.

“Mas os jogadores merecem. A minha experiência indica que só podemos manter essa posição com trabalho duro e encarando cada jogo com concentração, foco e vontade de lutar para vencer”, completou.

O Chelsea tem dois desfalques importantes para o confronto com o Bournemouth. O atacante Diego Costa, artilheiro do Inglês, com 13 gols, e o volante Kanté estão suspensos.

De olho em um tropeço do líder, Manchester City e Arsenal também entram em campo na rodada do “Boxing Day”. Terceiro lugar, com 36 pontos, sete de desvantagem para o Chelsea, o time do técnico Josep Guardiola enfrenta o lanterna Hull City fora de casa. Já os comandados de Arsène Wenger, que está em quarto na tabela, com 34, recebem o West Bromwich, no Emirates Stadium.

Distante da briga pelo título, o Manchester United, que soma 30 pontos, quer uma vitória para se aproximar da zona de classificação à Liga dos Campeões. A equipe do técnico José Mourinho enfrenta o Sunderland, que luta contra o rebaixamento, no Old Trafford.

A rodada ainda tem: Watford x Crystal Palace; Burnley x Middlesbrough; Leicester x Everton e Swansea x West Ham.