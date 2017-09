Nigéria empata fora com Camarões e fica muito perto de vaga na Copa do Mundo

O empate em casa acabou com qualquer chance de classificação de Camarões, que jogou as últimas duas edições da Copa do Mundo (África do Sul, em 2010, e Brasil, em 2014). Atuais campeões africanos, os camaroneses estão com três pontos, na terceira posição, e ainda não venceram nesta fase final das Eliminatórias.

Em campo, a Nigéria jogou melhor e conseguiu abrir o placar com o atacante Moses Simon, aos 30 minutos do primeiro tempo. A reação de Camarões aconteceu apenas na segunda etapa. Vincent Aboubakar empatou em uma cobrança de pênalti aos 30 minutos, mas a necessária vitória não veio.

No outro jogo desta segunda-feira pelas Eliminatórias Africanas, a Líbia manteve um fio de esperança de classificação ao derrotar Guiné por 1 a 0, em Trípoli – gol de Hamdou El Houni, aos 36 minutos do primeiro tempo. Com três pontos, os líbios empataram com os rivais na terceira colocação do Grupo A. Nesta terça, a líder Tunísia (9 pontos) joga como visitante contra a República Democrática do Congo (ex-Zaire), em segundo lugar com seis.

