Nico López desfalca o Inter e Damião deve ser titular nesta terça

O atacante Leandro Damião deve fazer sua reestreia com a camisa do Internacional nesta terça-feira, no jogo contra o Goiás, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou entre os titulares no domingo e deve ganhar uma chance porque Nico López foi vetado da partida.

A escalação de Damião só deve ser confirmada pelo técnico Guto Ferreira a poucas horas do jogo desta terça. Nesta segunda, ele fechou o treino e fez mistério. Mesmo assim, o Inter confirmou que Nico López não jogará contra o Goiás porque apresenta um desconforto muscular.

Não será a única baixa da equipe. O meia D’Alessandro é desfalque certo porque levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada. E o lateral Fabinho foi submetido a uma cirurgia no tornozelo após se machucar no jogo contra o Oeste.