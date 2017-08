Nice empata fora, elimina Ajax e segue na luta por vaga na Liga dos Campeões

O Nice avançou à última fase preliminar da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, ao eliminar o Ajax no terceiro estágio dos playoffs da principal competição europeia de clubes. Depois de um empate por 1 a 1 na ida, em casa, o time francês arrancou nova igualdade na Holanda, desta vez por 2 a 2, em Amsterdã, e garantiu a classificação graças aos gols fora de casa.

Mesmo sem Balotelli, autor do gol da equipe na ida, que ficou fora nesta quarta por causa de uma lesão muscular, o time francês conseguiu o resultado que o beneficiava e agora está a um estágio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Por outro lado, o Ajax voltará a disputar a Liga Europa, na qual ficou com a segunda colocação na temporada passada.

A partida desta quarta ficou marcada também por homenagens a Abdelhak Nouri, meia de 20 anos do Ajax que sofreu um colapso em campo no mês passado e teve danos cerebrais irreversíveis. Uma bandeira com a imagem do jogador foi estendida pela torcida, que gritou seu nome antes do apito inicial. No minuto 34 da partida, número usado por Nouri no clube, todo o estádio ficou de pé para aplaudi-lo.