Neymar se põe à disposição para estrear já neste sábado pelo PSG: ‘Sou fominha’

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira como novo reforço do Paris Saint-Germain e festejado por milhares no estádio Parque dos Príncipes, Neymar voltará ao mesmo local neste sábado para reencontrar com os torcedores que vão acompanhar a estreia do time na edição 2016/2017 do Campeonato Francês. E, apesar de ter acabado de chegar, o atacante se colocou à disposição do técnico Unai Emery para estrear nesta partida diante do Aims, às 12h15 (de Brasília), na casa do clube parisiense.

Embora a temporada europeia esteja começando agora, o brasileiro disse que está em boas condições físicas para atuar. Apesar disso, detalhes burocráticos que envolvem a sua transferência do Barcelona para o clube francês podem impedir a sua presença em campo. Um deles depende da eficiência da Fifa, que precisa enviar à Federação Francesa de Futebol o certificado de transferência do atleta até esta sexta-feira. Com o documento, ele poderá ter a sua situação regularizada junto à entidade e ficar consequentemente liberado para poder ser escalado.

“Ainda não conversei com o treinador, sempre falei que gosto é de jogar. Eu gosto de jogar em qualquer posição que seja, estando entre os 11. Se precisar, até de goleiro eu jogo”, brincou Neymar, para depois ressaltar: “Sou fominha. Por que não (estrear) amanhã?”.