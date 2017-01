Neymar recorda ouro olímpico e diz que medalha deu autoestima à seleção

Principal jogador brasileiro da atualidade, o atacante Neymar recordou a conquista da medalha de ouro olímpica no ano passado e classificou o título como “algo único” em sua carreira. O atacante do Barcelona disse ainda que a medalha conquistada na decisão disputada no Maracanã contra a Alemanha serviu para recuperar a autoestima da seleção.

“O Brasil precisava ganhar essa competição (Olimpíada) pela autoestima, e a medalha de ouro chegou no melhor momento. Vamos nos preparar para dar o nosso melhor e tentar ganhar a Copa do Mundo. Seria um sonho se tornando realidade”, afirmou Neymar.

LEIA TAMBÉM: Romário pede que STJD investigue Del Nero, Marin e Ricardo Teixeira

O atacante disse ainda que, pessoalmente, fazer parte da seleção olímpica foi especial. “Significou muito para mim. Foi um momento incrível que eu vivi com meus companheiros de equipe. Ter a oportunidade de ganhar este novo título foi algo único para a minha carreira e para toda a equipe”, pontuou.

As declarações de Neymar foram dadas em entrevista aos organizadores do Prêmio Laureus, um dos mais importantes do mundo e que é celebrado anualmente, sendo conhecido como o Oscar do esporte. A seleção olímpica concorre na categoria de melhor equipe de 2016 com a seleção portuguesa e o Real Madrid (futebol), o Cleveland Cavaliers (basquete), o Chicago Cubs (beisebol) e a Mercedes (Fórmula 1).

“Quando descobri que fomos nomeados, fiquei muito feliz. Eu me lembro quando fui nomeado em 2012 (ele disputou o prêmio de atleta revelação, que acabou vencido pelo golfista irlandês Rory Mclleroy) e foi muito bom. Agora, com toda a equipe juntos, é ainda melhor”, disse Neymar.

LEIA TAMBÉM: Guardiola descarta folga e diz que Manchester City treinará no Natal