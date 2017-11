Neymar marca dois, PSG faz sete no Celtic e segue soberano na Liga dos Campeões

Quanto maiores as críticas e os questionamentos na França, mais Neymar resolve a favor do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Se as últimas atuações no Campeonato Nacional ficaram abaixo do esperado, o brasileiro segue soberano no torneio e decidiu novamente nesta quarta-feira. Marcou dois gols e levou o time ao triunfo por 7 a 1 sobre o Celtic, em casa.

Neymar foi bastante questionado neste início de semana por suas últimas exibições no Francês e por uma “noitada” no último sábado, que, de acordo com a imprensa do país, seria mais uma prova de seu desinteresse no clube. Mas na Liga dos Campeões, ninguém consegue pará-lo. Com os dois desta quarta, ele chegou a 27 gols marcados no torneio, se igualando a Rivaldo como segundo maior artilheiro do Brasil no torneio, atrás somente de Kaká, que tem 30.

E no embalo de Neymar, o PSG é o grande destaque desta Liga dos Campeões. Se já estava classificado às oitavas, manteve os 100% de aproveitamento, com 15 pontos, 24 gols marcados e apenas um sofrido, em cinco partidas. O Celtic parou nos três pontos e deve se contentar com uma vaga na Liga Europa.