Neymar mantém silêncio após clássico e Valverde evita pergunta sobre futuro

Neymar deixou o clássico entre o Barcelona e o Real Madrid, na noite deste sábado, em silêncio. O time catalão venceu o amistoso, disputado em Miami, por 3 a 2. Mesmo assim, o atacante brasileiro, que é cotado para reforçar o Paris Saint-Germain na próxima temporada, evitou comentários.

Antes de fugir dos jornalistas, ao fim da partida, Neymar cumprimentou jogadores do Real Madrid e até trocou de camisa com o zagueiro Sergio Ramos. “Nós temos uma relação muito boa. Troquei camisa com ele e espero que seja a última pelo Barcelona”, disse o jogador espanhol, em entrevista ao jornal Marca.

LEIA TAMBÉM: ‘Vamos desarmar a bomba’, diz Edvaldo Souza sobre o União

Foto: Rasmus Kaessmann - Red Bull Content Pool

Questionado sobre a rápida conversa que teve com Neymar, o zagueiro se esquivou. “Ele não me disse nada, não vou falar sobre algo mais privado e cada um é livre para escolher seu futuro. Acho que é um grande jogador e uma peça-chave para o Barcelona. Se sair, tiraria um problema de nós nos clássicos”, declarou Sergio Ramos.