Neymar faz dois gols, PSG passeia sobre o Rennes e avança na Copa da França

Sem o uruguaio Cavani, que não se reapresentou na data marcada após a folga do final de ano, o trio formado por Neymar, Mbappé e Di Maria deu conta do recado na goleada do Paris Saint-Germain por 6 a 1 sobre o Rennes, neste domingo, fora de casa. Com dois gols de cada um do trio, o PSG não teve qualquer dificuldade para despachar o adversário e avançar na Copa da França.

Com a estreia vitoriosa na competição, o time de Neymar, que chegou à marca de 19 gols em 21 jogos, está garantido na fase que antecede as oitavas de final, mas ainda não tem adversário definido e não sabe a data do próximo confronto.

Mostrando entrosamento ofensivo de dar inveja, o Paris Saint-Germain não sentiu falta de Cavani e não demorou para que a disparidade técnica entre as duas equipes aparecesse. Com muito espaço para jogar, o time parisiense abriu o placar cedo, aos nove minutos, em belo gol de Mbappé, que recebeu lançamento preciso do zagueiro brasileiro Thiago Silva, antes de finalizar no canto direito do goleiro Diallo.