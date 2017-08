Neymar e Marcelo são indicados para melhor do mundo

A Fifa anunciou nesta quinta-feira a lista de 24 candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo e apontou dois brasileiros entre os indicados: o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, e o atacante Neymar, que recentemente trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain.

Marcelo foi um dos destaques do Real Madrid que dominou o futebol europeu na última temporada, tendo vencido o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões. Já Neymar também era um dos principais jogadores do Barcelona, até ser vendido ao Paris Saint-Germain nas últimas semanas, na maior transação da história do futebol. Além disso, ambos são titulares absolutos da seleção brasileira comandada por Tite e já classificada à Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Foto: C. Gavelle / PSG / Divulgação

Dessa relação de 24 nomes, definida por uma comissão da Fifa, vão sair os três finalistas da premiação. Eles serão determinados através dos votos de treinadores de seleções nacionais, seus capitães, jornalistas e torcedores. A votação se encerrará em 7 de setembro.