Neymar diz que pênalti na Olimpíada foi momento mais nervoso da vida

A volta ao Maracanã para participar do Jogo das Estrelas, partida festiva organizada por Zico, levou Neymar a se lembrar do momento mais nervoso da sua carreira. Foi o que revelou o craque do Barcelona, se referindo ao pênalti convertido na decisão dos Jogos Olímpicos do Rio, que garantiu ao Brasil a medalha de ouro.

Com o gol de Neymar, o Brasil definiu a série decisiva em 5 a 4 e assegurou a conquista inédita após uma partida que terminou empatada por 1 a 1 com a seleção olímpica da Alemanha, em agosto – no tempo regulamentar, o atacante também foi às redes, em cobrança de falta.

“Estou me lembrando da caminhada até ele. Foi o momento mais nervoso da minha vida. Eu não conseguia pensar em nada além de ‘Pelo amor de Deus, onde eu vou chutar esse bola'”, disse o atacante de 24 anos. “Então Deus me deu a capacidade de ter calma e marcar esse gol”.

O Brasil há muito tempo buscava ouro olímpico, o único título de futebol que não tinha. Quatro anos antes, Neymar estava com a seleção que foi até a final dos Jogos Olímpicos de Londres e perdeu para o México.

O ouro no Rio foi visto por alguns torcedores como um importante passo para o renascimento do futebol brasileiro após a derrota por 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2014. Nos últimos meses, sob o comando de Tite, a equipe ascendeu da sexta posição para a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, ficando muito perto da classificação para o torneio na Rússia.

