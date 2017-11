Neymar desmente desentendimentos no PSG e se emociona com elogios de Tite

Neymar rompeu o silêncio e veio a público nessa sexta-feira para desmentir os rumores e reportagens da imprensa europeia de que estaria em rota de colisão com o técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, e com o artilheiro uruguaio Cavani. Demonstrando insatisfação e se dizendo “incomodado”, o craque brasileiro decidiu falar aos jornalistas em coletiva, com o semblante emocionado, e pediu para que “parem e sejam corretos”.

O atacante que chegou ao PSG na maior transação da história do futebol tem sido objeto de repetidas reportagens sobre sua adaptação a Paris, que estaria sendo problemática. Na quinta-feira, o jornal esportivo L’Équipe chegou a publicar texto descrevendo o choque frontal entre Neymar e Emery, que não contaria com o respeito do astro brasileiro. Nessa sexta, ele aproveitou a coletiva do jogo da seleção com o Japão, em Lille, para desmentir com vigor que esteja insatisfeito, triste ou com desejo de deixar Paris, como a imprensa espanhola chegou a especular nos últimos dias.

“Sobre meus últimos tempos em Paris, de números estão perfeitos. Eu estou muito bem, estou feliz, bem motivado para vencer no Paris, para ser um jogador que dá tudo dentro de campo com meus companheiros”, assegurou, reiterando: “Estão inventando um monte de histórias. Não tenho nenhum problema com o Cavani ou com o treinador. Muito pelo contrário, porque fui contratado com o aval dele”.