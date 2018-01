Neymar dá show, mas é vaiado pelos próprios torcedores do Paris Saint-Germain

Pode parecer contraditório, mas após quatro gols e duas assistências, o atacante Neymar foi vaiado por sua própria torcida na vitória de 8 a 0 sobre o Dijon, nesta quarta-feira, pela 21.ª rodada do Campeonato Francês. Isso em uma noite na qual teve o seu melhor desempenho com a camisa do Paris Saint-Germain.

Tudo aconteceu no final do duelo, quando o placar apontava 7 a 0 para os donos da casa. O uruguaio Edinson Cavani sofreu pênalti e, caso marcasse o seu segundo gol no jogo, se tornaria o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, pois antes ele já havia igualado no próprio confronto a marca de 156 gols do sueco Zlatan Ibrahimovic.

Só que Neymar pegou a bola e caminhou até a marca do pênalti para fazer a cobrança. Cavani não disse nada, nem reivindicou bater a penalidade. Neste momento, muitos torcedores do Paris Saint-Germain gritaram o nome de Cavani e vaiaram Neymar quando o brasileiro se posicionou para dar o chute. Ele cobrou com perfeição, comemorou e foi cumprimentado pelo próprio Cavani e seus companheiros.