Neymar comemora bom momento da seleção e exalta Philippe Coutinho

Muito visado pelos marcadores, Neymar não conseguiu brilhar na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Equador, na noite dessa quinta-feira, na Arena Grêmio. Mesmo assim, após a partida o jogador estava bem à vontade e satisfeito pelo nona vitória consecutiva da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Ele ainda aproveitou para exaltar o gol marcado por Philippe Coutinho, que entrou na etapa final e mudou o panorama da partida.

“Acredito que fizemos uma boa partida. No começo foi muito truncado, difícil, mas tivemos muita calma, muita paciência para ter o controle da partida e buscar as oportunidades de gol”, considerou Neymar. “Estou feliz pelo resultado, pela vitória, que é o mais importante. Além de tudo, a equipe está bem, estamos buscando cada vez mais melhorar em tudo.”

O atacante do Paris Saint-Germain elogiou Philippe Coutinho, que teve uma semana conturbada. Envolvido em negociação para deixar o Liverpool e ir para o Barcelona – a janela espanhola fecha nesta sexta-feira -, Coutinho começou a partida no banco de reservas devido a falta de ritmo de jogo. O jogador comemorou muito o gol marcado e, ao final da partida, deixou o vestiário sem conversar com a imprensa.