New Sport e Vistoria vão à decisão

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

New Sport e Vistoria São Paulo dependiam só de um empate para avançar à decisão do Campeonato Interno de Futebol Minicampo João Batista Giordano, mas fizeram mais que isso na semifinal disputada no último sábado, no Iate Clube.

O New Sport goleou a Asa Vita por 4 a 0, enquanto o Vistoria bateu o Instituto OD por 5 a 2. A final será realizada sábado que vem, às 16 horas.

LEIA TAMBÉM: Rumo à profissionalização, futebol feminino fará parte do TMS da Fifa em 2018

No Clube do Bosque, a primeira fase do Campeonato Esquilo chegou ao fim. Castor, Criarte e Líder Contábil ficaram nas três primeiras posições e avançaram diretamente às semifinais, enquanto os quatro times restantes disputarão duas etapas de repescagens no próximo sábado. A primeira rodada terá Armec x Varejão Tatu e Orion Cores x Z Sport. Os vencedores se enfrentarão para definir o último semifinalista.