Neuer é confirmado como desfalque do Bayern na estreia do Campeonato Alemão

Depois de ficar fora da excursão que o Bayern de Munique fez pela Ásia durante a sua pré-temporada por causa de uma fratura no pé sofrida em abril, Manuel Neuer foi confirmado como desfalque do time no jogo de estreia no Campeonato Alemão, nesta sexta-feira, contra o Bayer Leverkusen, em casa, às 15h30 (de Brasília), quando o duelo vai abrir a edição 2017/2018 da competição.

O goleiro da seleção alemã vem trabalhando duro para poder voltar a jogar o mais rápido possível, mas o técnico Carlo Ancelotti revelou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que o jogador está descartado da partida na Allianz Arena por entender que a escalação do atleta ainda pode ser considerada arriscada.

“Manuel Neuer não vai jogar amanhã. Não queremos correr nenhum risco. Veremos como ele estará na próxima semana, mas acho que ele estará preparado para atuar contra o Werder Bremen”, afirmou o treinador, se referindo ao confronto marcado para o dia 26 de agosto, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.