Netto fecha o gol e Rio Branco vence a primeira

Foto: Reprodução / TV FPF

Mostrando eficiência quando chegou ao ataque, e com Netto fechando o gol, o Rio Branco venceu a primeira na Copa Paulista. O Tigre fez 2 a 0 no Atibaia na tarde desta sexta-feira, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, e abriu o returno da competição mantendo as esperanças de classificação.

Tiago Bernardi, no primeiro tempo, e Frank, nos acréscimos da etapa final, marcaram os gols do alvinegro. O confronto abriu a sétima rodada do grupo 2. O Rio Branco deixou a lanterna e subiu duas posições, no quinto lugar, com seis pontos. Já o Atibaia caiu para terceiro, com dez.

FICHA TÉCNICA