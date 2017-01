Neto sueco de Garrincha ganha chance em time da segunda divisão da Inglaterra

Neto de Mané Garrincha, o sueco Henrik Johansson vai atuar na Inglaterra. Filho de Ulf Lindberg, o atacante assinou contrato de dois anos e meio para defender o Brentford B, equipe da EFL Championship, segunda divisão inglesa.

Com 18 anos, o jogador foi observado nos últimos anos atuando na Suécia pelo Halmstads e foi aprovado em testes realizados no clube inglês em dezembro. “Fico muito feliz por estar aqui. Acho que é um bom momento para estar aqui e será divertido. Os jogadores se importaram comigo no período que fiquei em testes, então me sinto bem”, disse Henrik.

O sueco, claro, foi questionado sobre o avô famoso, bicampeão mundial com a seleção brasileira com os títulos nas Copas de 1958 e 1962. “Realmente não falo muito sobre isso porque eu não quero que afete meu futebol ou minha vida, mas claro que penso nisso”, comentou. “Gosto de pensar que tem um pouco dele em mim, no meu jeito de jogar. Eu sou um jogador ofensivo, que é técnico e gosta de fazer gols”, completou.

Segundo o site do Brentford, o neto de Garrincha já vai entrar em campo no próximo sábado, em um amistoso contra o time B do Bayern de Munique, e depois viaja com o grupo para participar da Kai Thor Cup 2017, que começa no dia 20 de janeiro, na Dinamarca. “Isso parece um grande passo para mim. Joguei contra apenas equipes suecas durante o meu tempo na Suécia e jogar contra o Bayern de Munique esta semana é uma loucura”, afirmou Henrik.