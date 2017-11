Rio Branco avalia jogadores amadores em peneira

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Rio Branco promoverá uma peneira com jogadores da várzea e profissionais sem clube de Americana e região nesta quarta-feira, às 9 horas, no campo do Centro Cívico. A avaliação será coordenada pelo treinador, Edson Fio, e o auxiliar técnico, Andrezão. A intenção é dar oportunidade a atletas do futebol amador que se sintam capazes de atuar no time principal e, quem sabe, pinçar de um a dois reforços para o Campeonato Paulista da Série A3.

Os interessados deverão apresentar atestado médico em que comprovem ter condição física de participar do treino e ainda levar 1 quilo de alimento não perecível. Os atletas também precisarão levar material adequado para o teste, como chuteira, calção e meias. Foto: Renato Piovesan / O Liberal

Dois paraguaios que chegaram ontem a Americana também participarão da peneira: Diego Centurión, volante de 31 anos, e Arnaldo Duarte, atacante de 22 anos. Eles inclusive já acompanharam o treino da equipe nesta segunda-feira das arquibancadas do estádio Décio Vitta, enquanto tomavam um tererê, bebida símbolo do país preparada com erva mate.