Nenê vê Vasco ‘chateado’ após derrota, mas mantém confiança na Libertadores

O Vasco desembarcou nesta segunda-feira no Rio, um dia depois de perder para o Atlético-PR por 3 a 1, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. A derrota deixou a equipe a dois pontos do Botafogo, que hoje fecha a zona de classificação para a Libertadores, mas apesar da chateação pelo resultado, os jogadores mantém a confiança na ida ao torneio continental.

“Temos totais condições de buscar essa vaga, estamos a dois pontos ainda. Mas realmente ficamos chateados com o resultado de ontem, principalmente pela performance. Das outras vezes, estávamos tendo boas atuações, o resultado deveria nos trazer os três pontos, mas acabou não acontecendo. O resultado ontem foi justo pela nossa performance e em virtude dela, não conseguimos atingir o nosso objetivo”, considerou o meia Nenê.

Nas últimas duas rodadas, o Vasco viaja para encarar o Cruzeiro no próximo domingo, no Mineirão, e recebe a desesperada Ponte Preta, na luta contra o rebaixamento, em São Januário. No clube, a confiança é grande de que duas vitórias garantem a equipe na Libertadores. Por isso, a ordem é ir para cima dos adversários, sem se preocupar com os rivais diretos Botafogo e Flamengo.