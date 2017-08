Neblina fecha aeroporto em Porto Alegre e atrasa chegada de jogadores da seleção

Uma forte neblina que tomou conta de Porto Alegre nas primeiras horas da manhã vai atrasar a chegada de dez jogadores da seleção brasileira à capital gaúcha. Isso porque o Aeroporto Salgado Filho está fechado para pousos e decolagens. Assim, os atletas só deverão chegar à concentração do time nacional por volta do meio-dia visando o início da preparação para o jogo de quinta-feira contra o Equador, na Arena Grêmio, às 21h45, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

O imprevisto não deve alterar a programação da seleção para esta segunda-feira. O primeiro treino do time nacional em solo gaúcho está marcado para as 15h30, no CT do Grêmio. Até lá, pelo menos 18 jogadores deverão estar à disposição do técnico Tite, o que já era previsto pela comissão técnica.

Na noite de domingo apresentaram-se no hotel onde está a seleção se hospeda em Porto Alegre os zagueiros Miranda e Rodrigo Caio, ambos do São Paulo o goleiro Cássio e o lateral Fagner, do Corinthians, e o atacante Luan, do Grêmio.