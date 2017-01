Napoli supera time da 2ª divisão em casa e avança na Copa da Itália

O Napoli é o primeiro time classificado às oitavas de final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, o time confirmou a condição de favorito diante do modesto Spezia, que disputa a segunda divisão nacional, e venceu por 3 a 1 o duelo realizado no Estádio San Paolo.

Atuando em casa, o Napoli começou a encaminhar a sua classificação logo aos três minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo meia polonês Piotr Zielinski, que avançou até a grande área, onde finalizou para as redes. Mas o time acabou levando um susto aos 33 minutos da etapa inicial, quando o Spezia empatou o duelo, com o gol marcado por Antonio Piccolo, que contou com um desvio em um marcador, impedindo a defesa do brasileiro Rafael, ex-Santos.

Porém, o Napoli definiu a sua vitória logo no começo do segundo tempo. Aos dez minutos, Emanuele Giaccherini completou cruzamento com um sem-pulo para marcar um golaço, recolocando o seu time vantagem. Logo depois, aos 12, Manolo Gabbiadini completou de peito um cruzamento após bela jogada individual de Marko Rog, fazendo 3 a 1 e definindo o triunfo e a classificação do Napoli para as quartas de final.

Dono de cinco títulos da Copa da Itália, sendo o último deles conquistado em 2014, o Napoli está classificado para as quartas de final. O seu próximo adversário vai sair do duelo entre Fiorentina e Chievo Verona, marcado para esta quarta-feira, mesma data do duelo entre Juventus e Atalanta.