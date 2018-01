Napoli sofre, mas bate Verona e garante liderança do Italiano; Milan vence

A difícil vitória foi obtida neste sábado após chances desperdiçadas no primeiro tempo e gols somente após o intervalo. O placar só foi inaugurado aos 21 minutos da etapa final, quando Kalidou Koulibaly escorou de cabeça o cruzamento da direita e deixou o anfitriões em vantagem.

O triunfo levou a equipe de Nápoles aos 51 pontos, sem poder ser alcançada pela Juventus, que tem 47 e ainda enfrentará o Cagliari, fora de casa, neste sábado. Já o Verona segue com apenas 13, na 19ª e penúltima colocação da classificação.

O Napoli sofreu, mas buscou mais uma vitória no Campeonato Italiano neste sábado. Com gols somente no segundo tempo, o time da casa derrotou o vice-lanterna Verona por 2 a 0 e assegurou a liderança da tabela, que estaria sob ameaça em caso de empate ou derrota nesta rodada.

O segundo gol também veio em lance de bola alçada à área. Aos 33, um cruzamento da esquerda encontrou Jose Maria Callejon, que completou de primeira para o gol, praticamente sacramentando a vitória.

Pela mesma rodada, o Milan voltou a vencer no Italiano, o que não acontecia desde o dia 10 de dezembro. Jogando no San Siro, o time de Milão derrotou o Crotone por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo zagueiro Leonardo Bonucci, aos 9 minutos do segundo tempo. O triunfo fez o Milan chegar aos 28 pontos e ocupa agora a 10ª colocação da tabela.

Fora de casa, a Lazio goleou neste sábado. Apesar de atuar no estádio do rival, o time de Roma foi para cima do SPAL e aplicou 5 a 2. Ciro Immobile anotou quatro dos cinco gols dos visitantes. O outro foi anotado pelo espanhol Luis Alberto.

Diante de sua torcida, o Torino fez 3 a 0 no Bologna, enquanto o Genoa bateu o Sassuolo por 1 a 0. O lanterna Benevento surpreendeu ao vencer sua segunda partida no campeonato. Bateu a Sampdoria por 3 a 2, em casa, e chegou aos sete pontos, ainda longe de deixar a zona de rebaixamento.