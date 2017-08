Napoli pega Nice e Liverpool encara Hoffenheim nos playoffs da Liga dos Campeões

A situação de Balotelli é parecida com a que vai viver Jürgen Klopp. O treinador hoje está à frente do Liverpool, mas já trabalhou no futebol alemão, tendo se consagrado na sua passagem pelo Borussia Dortmund. Agora voltará ao país para enfrentar o Hoffenheim, quarto colocado no último Alemão.

O Sevilla, que na temporada passada parou nas oitavas de final da Liga dos Campeões, vai enfrentar o novato Istanbul Basakeshir, da Turquia, que conta no seu elenco com o togolês Adebayor. O Astana, do Casaquistão, terá a oportunidade de encarar o Celtic, em um confronto que ocorreu na temporada passada também nos playoffs, com o time escocês se dando melhor. Já o Sporting Lisboa fará um duelo de clubes tradicionais com o romeno Steaua Bucareste.

Os jogos de ida dos playoffs da Liga dos Campeões serão disputadas em 15 e 16 agosto. Já os confrontos de volta ocorrerão na semana seguinte, nos dias 22 e 23, definindo os últimos dez clubes classificados para a fase de grupos da competição.

Confira os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões:

Qarabag x Copenhagen

APOEL x Slavia Praga

Olympiacos x Rijeka

Celtic x Astana

Hapoel Beer-Sheva x Maribor

Istambul Basaksehir x Sevilla

Young Boys x CSKA Moscou

Napoli x Nice

Liverpool x Hoffenheim

Sporting Lisboa x Steua Bucareste