Napoli leva susto, mas vira sobre Atalanta; Milan também vence a 2ª no Italiano

O Napoli levou um susto no início, mas conseguiu virar sobre o Atalanta e venceu a partida por 3 a 1 neste domingo, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Foi o segundo triunfo da equipe na competição, que ocupa o terceiro lugar na tabela. O Atalanta está em 18º sem ainda pontuar.

O Atalanta surpreendeu o Napoli e saiu na frente com um gol logo aos 15 minutos de partida. Após cobrança de escanteio, Cristante subiu mais alto do que a zaga e desviou de cabeça para as redes.

A reação dos anfitriões só veio no segundo tempo. E o gol de empate também saiu após cobrança de escanteio aos 11 minutos. A zaga do Atalanta afastou, Zielinski aproveitou a sobra, matou no peito e mandou uma bomba no ângulo.