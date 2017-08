Napoli faz 2 a 0 no Nice e abre vantagem na Liga dos Campeões; Sevilla ganha fora

O Napoli conseguiu nesta quarta-feira uma boa vantagem na luta por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. No estádio San Paolo, em Nápoles, pela rodada de ida da fase de playoffs, o time italiano derrotou o Nice por 2 a 0 e pode até perder para se classificar. Os gols, um em cada tempo, foram marcados pelo atacante belga Dries Mertens e pelo volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho.

Na próxima terça-feira, em Nice, no sul da França, o Napoli pode perder até por um gol de diferença ou dois, caso marque ao menos um, para avançar à fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube francês terá de correr atrás do prejuízo e vencer por três ou mais gols de vantagem. Um novo 2 a 0, para o Nice, levará o confronto para a prorrogação e, caso seja necessário, disputa por pênaltis.

Em campo, o Napoli imprimiu o seu estilo de jogo do primeiro ao último minuto. Na busca pela posse de bola e toques rápidos com o trio de atacantes formado por Lorenzo Insigne, José Callejón e Mertens, o time italiano criou chances atrás de chances e conseguiu dois gols. O primeiro, aos 13 minutos do primeiro tempo, veio em uma jogada pela esquerda, na qual o belga recebeu livre na área e bateu cruzado. O segundo, aos 25 da segunda etapa, saiu em uma cobrança de pênalti de Jorginho.