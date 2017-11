Napoli derrota o Milan com ajuda do árbitro de vídeo e abre vantagem na liderança

O Napoli segue imbatível no Campeonato Italiano. Neste sábado, enfrentou o Milan e venceu por 2 a 1, no estádio San Paolo, em Nápoles, pela 13.ª rodada. Com 11 vitórias e dois empates, chegou aos 35 pontos e se mantém na liderança isolada da competição. Neste domingo torcerá contra Juventus e Internazionale para abrir vantagem na primeira colocação.

Superior em campo na partida, com mais posse de bola e velocidade no ataque, o Napoli fez o primeiro gol com o auxílio do árbitro de vídeo, tecnologia usada a partir desta temporada na Itália. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o volante brasileiro Jorginho fez ótimo lançamento para Insigne, que chutou por cima do goleiro Donnarumma. A arbitragem inicialmente assinalou impedimento do atacante italiano no lance, mas o replay apontou que Romagnoli dava condição ao adversário.

Para o segundo tempo, o Milan apertou a marcação na saída de bola do Napoli e dificultou as coisas para os mandantes. Só que pouco fez para atacar e sofreu o segundo gol aos 27 minutos. O belga Mertens lançou o polonês Zielinski, que, livre, invadiu a área e chutou cruzado, mandando a bola por baixo das pernas de Donnarumma.