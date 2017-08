Napoli conta com gol contra e supera o Verona com tranquilidade no Italiano

Depois de desperdiçar boas chances nos primeiros minutos, mesmo jogando na casa do Verona, o Napoli abriu o placar aos 32, quando o defensor francês Samuel Souprayen marcou contra após cobrança de escanteio.

A equipe napolitana, assim, chegou aos mesmos três pontos da Juventus e deu uma boa resposta após o rival, hexacampeão e grande favorito ao título, estrear com vitória de 3 a 0 sobre o Cagliari, também neste sábado.

O Napoli teve uma tranquila estreia no Campeonato Italiano. Neste sábado, mesmo jogando fora de casa, a equipe dominou desde o início, não tomou qualquer susto e superou o Verona por 3 a 1, na primeira rodada da competição.

Estava fácil. Ainda no primeiro tempo, aos 39, Milik recebeu de Insigne, chutou firme e ampliou o placar. E, já aos 17 do segundo tempo, o argelino Faouzi Ghoulam aproveitou rebote do goleiro, finalizou para o gol aberto e praticamente definiu o duelo.

Nos minutos finais, o lateral Elseid Hysaj ainda foi expulso ao cometer pênalti. Giampaolo Pazzini descontou na cobrança, mas o Verona não teve forças para buscar a reação. Com tranquilidade, assim, o Napoli alcançou o seu primeiro triunfo.

O Napoli voltará a jogar pelo Campeonato Italiano em 27 de agosto, quando vai receber a Atalanta. No mesmo dia, o Verona visitará o Crotone.