Napoli bate Genoa e fica a 2 pontos da líder Juventus; Lucas Leiva salva a Lazio

O Napoli voltou a ficar mais próximo da briga pelo título do Campeonato Italiano ao vencer o Genoa por 1 a 0, neste domingo à noite, em Nápoles, em um dos dois últimos jogos que fecharam a 29ª rodada da competição.

Com o triunfo, o time napolitano chegou aos 73 pontos e ficou apenas dois atrás da líder Juventus, que no último sábado não passou de um empate por 0 a 0 com o SPAL, fora de casa. Já a equipe de Gênova estacionou nos 30 pontos e ocupa o 13º lugar.

O único gol da partida em Nápoles foi marcado pelo zagueiro espanhol Raul Albiol, aos 27 minutos do segundo tempo, quando completou de cabeça para as redes um escanteio batido pelo seu compatriota Jose Maria Callejón.

Assim, o Napoli ganhou novo ânimo depois de ter sido derrotado pela Roma e empatado com a Inter de Milão nas duas rodadas anteriores do Italiano, no qual só voltará a jogar no próximo dia 31, fora de casa, contra o Sassuolo, após pausada forçada da competição provocada por datas reservadas pela Fifa para amistosos entre seleções.

LUCAS LEIVA SALVA – No outro duelo que fechou a 29ª rodada na noite deste domingo, o brasileiro Lucas Leiva salvou a Lazio de uma derrota ao marcar o gol do empate por 1 a 1 com o Bologna, em Roma. O gol foi marcado já aos 16 minutos do primeiro tempo, após Leiva completar para as redes um passe do espanhol Luis Alberto.

Antes disso, os visitantes abriram o placar com um gol de Simone Verdi, aos 3 minutos. E o empate fora de casa levou o Bologna aos 34 pontos e à 11ª posição do Italiano.

Já a Lazio ficou com 54 pontos e caiu para a quinta posição, encabeçando a zona de classificação à Liga Europa. O time da capital nacional acabou sendo ultrapassado pela Inter de Milão, que no início da rodada deste domingo fez bonito ao golear a Sampdoria por 5 a 0, fora de casa, e chegar aos 55 pontos na quarta posição.