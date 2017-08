‘Não vamos abandonar a briga pelo título’, afirma Róger Guedes no Palmeiras

O empate em 1 a 1 neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, com o Vasco deixou o Palmeiras pouco satisfeito. O resultado manterá o time entre os quatro primeiros colocados, porém para o atacante Róger Guedes o placar no estádio Raulinho Oliveira, em Volta Redonda (RJ), foi frustrante por ter deixado a equipe mais longe da chance de título.

“Ainda tem muitos jogos pela frente. Sabemos que o título é difícil, mas não vamos abandonar”, disse o jogador à TV Globo, depois da partida. A desvantagem para o líder Corinthians, que tem um jogo a menos, caiu para 14 pontos (47 a 33). O maior rival do Palmeiras não jogou nesta rodada e voltará a campo somente no próximo sábado, quando recebe o Vitória, em São Paulo.

O Palmeiras continuará em quarto lugar pois os perseguidores mais próximos, como Flamengo e Sport, também tropeçaram na rodada. “A gente sabe que deixou a desejar na largada do Brasileiro. Sabemos que um time se distanciou no primeiro turno e é forte candidato ao título”, lamentou o atacante. Em Volta Redonda, o clube paulista saiu na frente com Guerra, já no segundo tempo, e levou o empate com Manga Escobar.