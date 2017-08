‘Não imaginava que realizaria o sonho de jogar no Barça aos 29’, diz Paulinho

Recém-contratado pelo Barcelona, o volante Paulinho afirmou nesta terça-feira que não esperava realizar o sonho de jogar no clube catalão aos 29 anos. Apesar da idade, o jogador disse que vive o melhor momento de sua carreira.

“Estou muito feliz. Nunca imaginei que poderia vestir a camisa do Barcelona e fazer parte de um dos melhores clubes do mundo. Não imaginaria que com 29 anos eu poderia realizar este sonho de vestir essa camisa”, declarou Paulinho, em entrevista ao próprio site do clube.

“Os anos passam no futebol e, depois de muita luta e dedicação ao futebol, algumas pessoas poderiam imaginar que não chegaria”, afirmou o volante, confirmado no clube catalão na segunda-feira passada pelo valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 150,7 milhões). Ele defendia o chinês Guangzhou Evergrande, do técnico Luiz Felipe Scolari.