‘Não aguento mais’, diz Diego Souza sobre impasse entre Sport e Palmeiras

A novela envolvendo a possível transferência de Diego Souza do Sport para o Palmeiras deve ter um fim nas próximas horas. Em entrevista na noite desta quinta-feira depois da vitória sobre o Arsenal de Sarandí por 2 a 0 pela Copa Sul-Americana, na Ilha do Retiro, o camisa 87 demonstrou já ter pedido a paciência em relação ao assunto e pediu uma resolução ainda nesta sexta-feira sobre o seu futuro.

“Estou muito bem aqui. Temos até sexta-feira para definir essa situação, que eu também não aguento mais. Estou no meu limite com isso e é chato ficar nessa situação. Sou muito feliz aqui e espero que eles se resolvam”, disse o jogador em entrevista ao Fox Sports, insatisfeito com o impasse que se arrasta há algumas semanas.

LEIA TAMBÉM: Acusado de fraude fiscal, Cristiano Ronaldo é convocado para depor em 31 de julho

O elenco do Sport se reapresenta na tarde desta sexta-feira para treinar antes da viagem ao Paraná, para o jogo de segunda-feira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba.