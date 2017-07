‘Não acho que 300 milhões valem mais do que contar com Neymar’, diz Iniesta

O assunto Neymar monopolizou o Barcelona na véspera do aguardado clássico com o Real Madrid, sábado, em Miami, pela International Champions Cup. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o meia Iniesta enalteceu o brasileiro e pedia sua permanência no clube.

Nos últimos dias aumentaram ainda mais as especulações de que Neymar irá para o Paris Saint-Germain. Parte da imprensa europeia, inclusive, trata o jogo entre Barcelona e Real Madrid como a possível despedida do brasileiro.

“É o que sempre disse desde o início. É um dos melhores do mundo e, quem sabe, ficará por muitos anos no Barcelona. Seria uma grandíssima notícia para o clube e para ele. Esse é o meu único desejo. Não acho que 200 ou 300 milhões (de euros) possam trazer mais benefícios do que contar com ele”, enalteceu o meia espanhol.