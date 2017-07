Na zona de rebaixamento, São Paulo anuncia saída do técnico Rogério Ceni

Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a saída do treinador por meio de uma nota publicada em seu site oficial. O último jogo do ex-goleiro no comando da equipe foi neste domingo, na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado colocou o clube do Morumbi na zona de rebaixamento da competição, em 17º lugar, com 11 pontos. Além disso, o São Paulo está há seis rodadas sem vitórias no Brasileirão.

“O São Paulo FC comunica que Rogério Ceni deixa o comando técnico de sua equipe principal. Em sua passagem como treinador, Ceni demonstrou a dedicação e o empenho que o caracterizaram como atleta. Desejamos boa sorte a este que sempre será um dos maiores ídolos de nossa história”, escreveu o clube, em comunicado. “O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogério Ceni, como figura histórica desta instituição, serão eternamente celebrados”, disse o presidente da equipe do Morumbi, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.