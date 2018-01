Na volta do Alemão, Bayern bate o Leverkusen e dispara na ponta da tabela

Após um rigoroso inverno no país, o Campeonato Alemão voltou nesta sexta-feira da mesma forma que parou em dezembro: com o Bayern de Munique soberano. Em um tradicional confronto diante do Bayer Leverkusen, fora de casa, o time bávaro venceu por 3 a 1 sem maiores sustos e disparou na liderança da tabela.

O resultado levou o Bayern a 44 pontos em 18 partidas, 14 a mais que o vice-líder Schalke 04, que atuou 17 vezes. O time bávaro só volta a campo no dia 21, quando recebe o Werder Bremen. Já o Leverkusen parou nos 28 pontos e pode perder a quarta colocação no fim de semana. No dia 20, visita o Hoffenheim pela 19.ª rodada.

LEIA TAMBÉM: Dorival revela bastidor do 'sumiço' de Cueva

Mesmo fora de casa, o Bayern começou dono da posse de bola nesta sexta, tomando o campo de ataque. A primeira boa chance, no entanto, aconteceu somente aos 15 minutos. Vidal aproveitou sobra e chutou cruzado, com desvio. O chileno era o principal nome dos visitantes e voltou a incomodar aos 26, quando finalizou firme da entrada da área e exigiu trabalho de Leno.