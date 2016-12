De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia promete investir na formação do elenco para 2017 e, nesta sexta-feira, anunciou um reforço de peso. Trata-se do lateral-esquerdo colombiano Pablo Armero, de 30 anos, que tinha os direitos vinculados à Udinese, da Itália.

A confirmação do acordo aconteceu durante a tarde, após a assinatura de contrato de um ano de duração, com opção de renovação automática por mais um. De acordo com comunicado no site do clube, os dirigentes brasileiros chegaram a acordo com a Udinese para transferência em definitivo do jogador. Os detalhes financeiros não foram divulgados.

LEIA TAMBÉM: Atlético-MG se reapresenta e treina sob olhares do presidente Nepomuceno

O Bahia será o terceiro clube brasileiro defendido por Armero. Entre 2009 e 2010, ele atuou no Palmeiras, onde ficou famoso por uma dança realizada na comemoração de um gol diante do Santos. Anos mais tarde, voltou ao País para atuar por empréstimo pelo Flamengo, em 2015, mas sofreu com lesões e não correspondeu às expectativas.

Nascido em Tumaco, na Colômbia, Armero começou a carreira na base do América de Cali. No exterior, atuou também pela Udinese, Napoli, West Ham e Milan. Seus melhores momentos, no entanto, foram com a seleção de seu país, pela qual atuou na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.