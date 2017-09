Na Vila, Santos derrota o Corinthians por 2 a 0

Foto: GUILHERME DIONíZIO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Santos cumpriu o objetivo de se aproximar do líder ao vencer o Corinthians por 2 a 0, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diferença entre os dois times ainda é grande – caiu de 12 para nove pontos (50 a 41), mas pode criar um novo cenário. Com os gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira, o clube santista se aproxima do Grêmio, vice-líder com 43, e abala a confiança do rival. Em quatro jogos no returno, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille já soma três derrotas, sendo duas delas consecutivas.

A vitória do Santos não tem um efeito mais importante na tabela de classificação do Brasileirão, pois o Grêmio perdeu o seu jogo na rodada – 1 a 0 para o Vasco, no último sábado, no Rio. Caso contrário, poderia ter se aproximado do Corinthians. A distância entre os dois permanece em sete pontos. O Santos entra na briga e soma 16 jogos de invencibilidade, sendo 13 no Nacional.

O desenho tático esboçado nos treinamentos ao longo da semana foi confirmado nos primeiros minutos de jogo. O Santos se propôs a manter a posse de bola e acelerar as jogadas. Para marcar, a estratégia era pressionar desde o início da jogada, ainda quando os zagueiros dominam. O caminho também estava traçado: aproveitar o lado esquerdo onde Marciel jogava improvisado no lugar de Guilherme Arana.