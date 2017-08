Na véspera do clássico, Diego exalta ‘ótima impressão’ de Rueda no Flamengo

O Flamengo vive semana bastante movimentada. Nesta terça-feira, teve o primeiro treino comandado pelo novo técnico, o colombiano Reinaldo Rueda, que estreia logo em um clássico decisivo diante do Botafogo, nesta quarta-feira, que abre as semifinais da Copa do Brasil. E neste primeiro contato com os jogadores, o treinador parece ter agradado.

“Tive uma ótima impressão dele. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco. É um treinador que chega com uma bagagem, experiência, conhecimento e preparado para assumir esse desafio. Fizemos treinamentos de altíssimo nível. Chegamos prontos para fazer um grande jogo”, declarou o meia Diego nesta terça.

Contratado para a vaga de Zé Ricardo, Rueda foi apresentado na última segunda. Nesta terça, repetiu um artifício que vinha sendo utilizado por seu antecessor e fechou o treino do Flamengo na véspera do importante duelo no Engenhão. Se a imprensa não pôde ver a atividade, Diego fez questão de garantir que ela aconteceu da melhor forma possível.